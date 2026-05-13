Пьяный россиянин поссорился с приятелем и выбросил его с 15-го этажа

В Новосибирске мужчина выбросил знакомого с 15-го этажа во время ссоры

В Новосибирске будут судить мужчину, который расправился с приятелем, выбросив его из окна. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, инцидент произошел в многоэтажке в Первомайском районе города. Компания знакомых распивала спиртные напитки. В какой-то момент между двумя гостями вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

Обвиняемый избил 24-летнего оппонента, после чего вытолкнул его с балкона квартиры, расположенной на 15-м этаже. Пострадавший не выжил. В отношении новосибирца было возбуждено уголовное дело. материалы расследования переданы в суд, фигуранту может грозить до 15 лет лишения свободы.

