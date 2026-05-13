Водитель грузовика четыре дня выживал в якутской тайге без еды и воды

В Якутии спасатели эвакуировали водителя из Амурской области, который четыре дня боролся за жизнь в тайге без запасов еды и воды. Об этом сообщает якутское казенное предприятие «Дороги Арктики» на официальной странице во «ВКонтакте».

Мужчина выехал из села Угольное в сторону села Сасыр 4 мая. Он двигался по зимней дороге, которая была закрыта еще 20 апреля из-за таяния льда. Спустя 70 километров пути, КамАЗ амурчанина сломался возле села Утая.

Мужчина принял решение бросить машину и идти пешком обратно в Угольное. Он преодолел 50 километров, но дальнейший путь преградила река Зырянка — переправиться через неё было невозможно.

Чтобы выжить, россиянин соорудил временное жилище из палок и провел в таких условиях двое суток. Из двух ножей он смастерил копье и пытался охотиться. Вечером 7 мая водитель дозвонился в службу 112 и вызвал помощь, на помощь водителю на вездеходе отправились спасатели, сотрудники полиции и медики.

9 мая пострадавшего доставили в Верхнеколымскую центральную районную больницу. Состояние водителя медики оценили как удовлетворительное. В ближайшее время он планирует вернуться домой.

