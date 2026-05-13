Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Мастер отказался вернуть деньги и избил клиента, которому не понравилась его работа

В Екатеринбурге мастер по сборке кухонь избил клиента за негативный отзыв
niikkinet/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В Екатеринбурге пара заказала кухню у частного мастера и в итоге потеряла сотни тысяч рублей. Об этом сообщает издание Е1.

В декабре супруги заключили с мастером Алексеем, которого они нашли на сайте онлайн‑объявлений, договор на кухню «под ключ» за 300 тыс. рублей, внесли аванс и в дальнейшем перевели еще 150 тыс. за поставку гарнитура. Работы должны были завершиться 2-го февраля, но мастер не уложился в назначенный срок.

«Идет время, и ничего не происходит. Кухни нет, человек просто потерялся. Говорил, что якобы в цеху начался ремонт и всё затянется на пару недель. Он постоянно кормил нас завтраками, называя это форс-мажорами. Кухню он привез нам в два этапа только в конце апреля. Мы перевели за это еще 40 тысяч», — рассказала екатеринбурженка.

Однако кухня так и не была собрана до конца, а при монтаже один из ящиков вздулся от влаги, после чего Вероника оставила на сайте негативный отзыв с фотографиями. На это мастер, по ее словам, отреагировал агрессивно. При встрече он ударил ее мужа плитой керамогранита по голове, после чего мужчину госпитализировали с сотрясением мозга.

Супруги обратились в полицию, заявление приняли, сейчас проводится проверка. По словам пострадавших, Алексей так и не вернул деньги. Страница мастера на сайте объявлений удалена, журналисты не смогли с ним связаться.

Ранее на Урале в суши-баре посетительницу избили за плохой отзыв.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!