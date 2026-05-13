Мастер отказался вернуть деньги и избил клиента, которому не понравилась его работа

В Екатеринбурге пара заказала кухню у частного мастера и в итоге потеряла сотни тысяч рублей. Об этом сообщает издание Е1.

В декабре супруги заключили с мастером Алексеем, которого они нашли на сайте онлайн‑объявлений, договор на кухню «под ключ» за 300 тыс. рублей, внесли аванс и в дальнейшем перевели еще 150 тыс. за поставку гарнитура. Работы должны были завершиться 2-го февраля, но мастер не уложился в назначенный срок.

«Идет время, и ничего не происходит. Кухни нет, человек просто потерялся. Говорил, что якобы в цеху начался ремонт и всё затянется на пару недель. Он постоянно кормил нас завтраками, называя это форс-мажорами. Кухню он привез нам в два этапа только в конце апреля. Мы перевели за это еще 40 тысяч», — рассказала екатеринбурженка.

Однако кухня так и не была собрана до конца, а при монтаже один из ящиков вздулся от влаги, после чего Вероника оставила на сайте негативный отзыв с фотографиями. На это мастер, по ее словам, отреагировал агрессивно. При встрече он ударил ее мужа плитой керамогранита по голове, после чего мужчину госпитализировали с сотрясением мозга.

Супруги обратились в полицию, заявление приняли, сейчас проводится проверка. По словам пострадавших, Алексей так и не вернул деньги. Страница мастера на сайте объявлений удалена, журналисты не смогли с ним связаться.

