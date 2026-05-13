Флаг Третьего рейха развевается на границе с Ленобластью

Mash: флаг со свастикой заметили на границе с Ленобластью

В приграничном с Ленинградской областью финском городе Лаппеенранта местный житель вывесил на своем участке флаг Третьего рейха. Об этом сообщается в Telegram-канале «Mash на Мойке».

Владелец флага заявил, что является национал-социалистом и имеет украинские корни. Соседи неоднократно жаловались на нацистскую символику в полицию.

Правоохранители подтвердили, что обращения от граждан поступали. В ближайшее время будет принято решение, стоит ли расследовать инцидент.

До этого в Томске подросток нарисовал на песке на детской площадке огромную свастику и написал текст экстремистской направленности. В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма.

Ранее в Самаре школьники разрисовали туалет храма свастиками с помощью фекалий.