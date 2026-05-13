Россиянам назвали простые правила, как сохранить зрение при работе за компьютером

Современный человек проводит перед экранами от 5 до 10 часов ежедневно. Смартфон, ноутбук, рабочий монитор, планшет — глаза практически не отдыхают. В результате к вечеру появляются сухость, покраснение, ощущение песка и нечеткость зрения. Эти симптомы знакомы большинству офисных сотрудников, однако мало кто воспринимает их как сигнал к действию, рассказал «Газете.Ru» Антон Казанцев — врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA.

Он дал советы, как организовать работу за компьютером, чтобы сохранить здоровье глаз.

Первое правило — соблюдайте дистанцию и угол наклона.

«Расстояние от глаз до монитора должно составлять не менее 50–70 сантиметров. При этом центр экрана рекомендуется располагать на 15–20 градусов ниже уровня глаз. Такое положение считается физиологичным: верхние веки слегка прикрыты, роговица меньше пересыхает, а мышцы шеи и плечевого пояса не перенапрягаются. Отдельного внимания заслуживает работа со смартфоном. Исследования показывают, что использование устройств с диагональю экрана менее семи дюймов увеличивает риск развития близорукости в полтора раза по сравнению с работой за стационарным компьютером», — поделился эксперт.

Второе правило — используйте правило «20–20–20».

«Каждые 20 минут отрывайте взгляд от экрана и в течение 20 секунд смотрите на объект, расположенный на расстоянии около шести метров. Это упражнение помогает расслабить цилиарную мышцу, которая при длительной фокусировке на близком объекте находится в постоянном напряжении. Без регулярных пауз формируется спазм аккомодации — состояние, при котором глаз теряет способность быстро перефокусироваться на дальние предметы», — посоветовал врач.

Третье правило — следите за частотой моргания.

«В норме человек моргает 15–20 раз в минуту. При концентрации на экране частота снижается до пяти–семи раз. Этого недостаточно для равномерного увлажнения роговицы слезной пленкой. Сознательное пренебрежение естественным рефлексом провоцирует развитие компьютерного зрительного синдрома — комплекса симптомов, включающего сухость, жжение, покраснение и ощущение инородного тела в глазах . Рекомендация проста: старайтесь моргать чаще, а при появлении первых признаков сухости используйте увлажняющие капли без консервантов», — отметил он.

Четвертое правило — организуйте правильное освещение.

«Рабочее место должно быть освещено равномерно. Яркий свет из окна или лампы не должен попадать прямо на экран, создавая блики. Оптимальный вариант — мягкий рассеянный свет, расположенный сбоку или позади пользователя. Не рекомендуется работать за компьютером в полной темноте: контраст между ярким экраном и темным окружением заставляет зрительную систему работать с удвоенной нагрузкой», — пояснил офтальмолог.

Пятое правило — контролируйте влажность воздуха.

«Сухой воздух в помещении — один из факторов, усугубляющих симптомы компьютерного зрительного синдрома. В офисах с центральным отоплением или кондиционированием влажность часто опускается ниже комфортных для глаз 40-60 процентов. Слезная пленка испаряется быстрее, роговица пересыхает. Увлажнитель воздуха или регулярное проветривание помогают снизить дискомфорт», — сказал он.

По словам врача, соблюдение перечисленных правил не требует радикальных изменений образа жизни. Достаточно скорректировать положение монитора, взять за привычку делать короткие паузы и внимательнее относиться к сигналам, которые подает организм. В долгосрочной перспективе эти простые действия помогают сохранить зрение и избежать хронического дискомфорта, связанного с цифровыми нагрузками.

