В РОЦИТ отметили скорость адаптации россиян к цифровым технологиям

Россияне с детства дружат с искусственным интеллектом. Об этом, комментируя результаты исследование компании OMI, заявил политтехнолог, гендиректор «Коммуникационного агентства «Правда» Владислав Цветков.

Исследование показало, что большинство россиян считают Россию одним из мировых лидеров в сфере развития ИИ, а нейросети стали частью повседневной жизни пользователей.

Цветков подчеркнул, что россияне с детства просят Алису из колонки почитать сказку на ночь, а школьники с ИИ делают домашнее задание.

«Молодежь тянется к ChatGPT как к психологу, а те, кому за 40, ищут рецепты и полезные советы. ИИ крепко вошел в нашу жизнь – от повседневного помощника до решения корпоративных задач в IT. Это все обусловлено, конечно же, советским математическим наследием и тем, что у России очень высокий уровень проникновения интернета», — сказал он.

Эксперт отметил, что по разным данным около 90% населения имеют доступ к сети, что создает благоприятную платформу для развития техно-культуры страны.

Согласно исследованию OMI, наиболее активно ИИ-сервисы использовали молодые люди: среди россиян 18-24 лет около половины обращались к ним не реже трех раз в неделю. Опрос провели в марте 2026 года среди 2328 пользователей, которые взаимодействовали с такими сервисами в течение последних шести месяцев.

При этом исследование подтвердило рост интереса к ИИ-технологиям. Так, 60% респондентов следят за новостями отрасли, а 54% обращают внимание на то, как создаются и поддерживаются нейросетевые сервисы.

Эксперт РОЦИТ Алексей Парфун главным выводом из исследования назвал то, что технологии невероятно быстро стали массовыми.

«Обычно на такие изменения уходят годы, а нейросети буквально за пару лет вошли в повседневную привычку россиян. Люди уже воспринимают нейросети как что-то само собой разумеющееся, как поиск или мессенджеры, они ищут скидки, планируют поездки, выбирают покупки. Это отличный показатель того, что наша аудитория быстро адаптируется к инновациям и цифровая среда в России развивается стремительно», — добавил он.