Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В РОЦИТ отметили скорость адаптации россиян к цифровым технологиям

Политтехнолог Цветков объяснил уверенность россиян в лидерстве России в сфере ИИ
Kira Hofmann/ZB/Global Look Press

Россияне с детства дружат с искусственным интеллектом. Об этом, комментируя результаты исследование компании OMI, заявил политтехнолог, гендиректор «Коммуникационного агентства «Правда» Владислав Цветков.

Исследование показало, что большинство россиян считают Россию одним из мировых лидеров в сфере развития ИИ, а нейросети стали частью повседневной жизни пользователей.

Цветков подчеркнул, что россияне с детства просят Алису из колонки почитать сказку на ночь, а школьники с ИИ делают домашнее задание.

«Молодежь тянется к ChatGPT как к психологу, а те, кому за 40, ищут рецепты и полезные советы. ИИ крепко вошел в нашу жизнь – от повседневного помощника до решения корпоративных задач в IT. Это все обусловлено, конечно же, советским математическим наследием и тем, что у России очень высокий уровень проникновения интернета», — сказал он.

Эксперт отметил, что по разным данным около 90% населения имеют доступ к сети, что создает благоприятную платформу для развития техно-культуры страны.

Согласно исследованию OMI, наиболее активно ИИ-сервисы использовали молодые люди: среди россиян 18-24 лет около половины обращались к ним не реже трех раз в неделю. Опрос провели в марте 2026 года среди 2328 пользователей, которые взаимодействовали с такими сервисами в течение последних шести месяцев.

При этом исследование подтвердило рост интереса к ИИ-технологиям. Так, 60% респондентов следят за новостями отрасли, а 54% обращают внимание на то, как создаются и поддерживаются нейросетевые сервисы.

Эксперт РОЦИТ Алексей Парфун главным выводом из исследования назвал то, что технологии невероятно быстро стали массовыми.

«Обычно на такие изменения уходят годы, а нейросети буквально за пару лет вошли в повседневную привычку россиян. Люди уже воспринимают нейросети как что-то само собой разумеющееся, как поиск или мессенджеры, они ищут скидки, планируют поездки, выбирают покупки. Это отличный показатель того, что наша аудитория быстро адаптируется к инновациям и цифровая среда в России развивается стремительно», — добавил он.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!