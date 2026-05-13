На российских сайтах с проститутками нашли порноролики с церковными служителями

РЕН ТВ: суд запретил сайт с проститутками из-за видео с образами священников

Люблинский суд Москвы запретил сайты с рекламой услуг проституток из-за видео с образами священников. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что на интернет-ресурсамх размещалась информация об оказании платных интим-услуг, а доступ к контенту не требовал регистрации, поэтому доступ к материалам могли получить все, даже несовершеннолетние.

В ходе следствия было установлено, что на сайтах размещались видеоролики, «демонстрирующие сцены совершения действий сексуального характера с использованием образов церковных служителей».

В результате суд удовлетворил требование прокуратуры и признал ресурсы запрещенными.

28 марта официальный сайт правительства ЕС сообщил, что в Европейском Союзе обвинили ряд онлайн-платформ в нарушении закона о цифровых услугах.

По итогам десятимесячного расследования Европейская Комиссия заявила, что Pornhub, XNXX, XVideos и Stripchat не обеспечили должной защиты несовершеннолетних от доступа к порнографическому контенту.

