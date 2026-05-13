Россияне чаще выбирали экзотические страны для поездок на майские праздники

«МегаФон»: в майские праздники россияне активно посещали Южную Америку
Южная Америка и Азия стали самыми популярными направлениями у россиян на майские праздники, следует из результатов аналитики роуминга на основе обезличенных данных абонентов «МегаФона».

В странах Южной Америки туристов из России больше всего привлекали Венесуэла (63%), Уругвай (55%), Бразилия (52%), Колумбия (42%) и Эквадор (27%).

Также россияне активно посещали азиатские страны. Чаще всего российские путешественники выбирали Вьетнам (+131%), Монголию (+39%), Китай (+37%), Мьянму (+35%) и Макао (+34%).

Африка осталась третьим по популярности направлением. Лидерами стали Камерун (+100%), Намибия (+36%), Марокко (+27%), Замбия (+24%) и Эфиопия (+19%).

Что касается Ближнего Востока, на первом месте оказалась Саудовская Аравия (+42%). Аналитики считают, что рост популярности этой страны связан с развитием инфраструктуры и появлением новых туристической маршрутов.

В Европе самыми востребованными стали Болгария (23%), Дания (10%) и Сербия (7%), а в Океании – Новая Зеландия (22%). Среди стран СНГ россияне активно ездили в Армению (15%) и Узбекистан (8%).

Чаще всего, по данным аналитиков, в путешествие на майские праздники отправлялись жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также туристы из Московской, Ленинградской, Самарской, Свердловской, Ростовской и Нижегородской областей, Краснодарского края, ХМАО и Башкирии.

 
