В Нижнем Новгороде завершилась реконструкция объекта культурного наследия

В Нижнем Новгороде при поддержке Банка ДОМ.РФ завершилась реконструкция объекта культурного наследия «Дом Башкирова», сообщает пресс-служба банка.

«Дом Башкирова» входит в состав проекта жилого комплекса «Статус на Черниговской» в историческом центре Нижнего Новгорода, а строительство осуществляет федеральный девелопер GloraX.

Проект реализовали с использованием льготного финансирования по программе восстановления объектов культурного наследия. Банк ДОМ.РФ первым среди кредиторов-участников выделил средства на восстановление по программе. Всего было выделено почти 865 млн рублей, а льготная ставка составила 9%.

В ходе работ специалисты усилили и гидроизолировали фундаменты, провели комплексную реставрацию фасадов, воссоздали архитектурный декор и оконные проемы.

По словам заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Антона Медведева, программа льготного финансирования проектов восстановления объектов культурного наследия стала важным инструментом сохранения исторической среды российских городов.

«Проект реставрации мельничного комплекса в Нижнем Новгороде – первый ОКН, реализованный при финансовой поддержке Банка ДОМ.РФ. Это отличный пример того, как объекты культурного наследия могут быть интегрированы в проекты комплексного развития территорий», — сказал он.

Также директор по управлению проектами GloraX Северо-Приволжского региона Ильнар Шириезданов отметил, что реставрация таких объектов требует серьезной экспертизы девелопера.

«При реставрации было принципиально важно не просто реконструировать здание, а вернуть ему полноценную жизнь, интегрировав в современную городскую среду», — сказал он.

Как рассказал первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс, сохранение объектов культурного наследия – важный вопрос развития городских локаций.

«Через платформу наследие.дом.рф, механизм льготного финансирования и совместную работу с регионами мы хотим добиться того, чтобы будущему инвестору был очевиден весь потенциал объекта культурного наследия. И «Дом Башкирова» хороший пример того, как сохранение исторической недвижимости меняет восприятие района жителями и туристами, а в долгосрочной перспективе повышает оценку всего проекта», — подчеркнул он.