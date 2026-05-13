В России подвели промежуточные итоги поддержки детей с редкими и тяжелыми заболеваниями

Фонд «Круг добра» в 2025 году помог 30 тыс. детей из всех регионов России

Фонд «Круг добра» по итогам пятого года работы оказал помощь 30 тыс. детей из всех регионов страны. Это следует из отчета организации за 2025 год.

В фонде напомнили, что он создан по указу президента России в 2021 году в качестве дополнительного к другим программам государственных гарантий механизма поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.

В прошлом году экспертный совет фонда одобрил свыше 15 тыс. заявок на помощь детям и расширил перечень заболеваний, терапия которых оплачивается из средств, предназначенных организации, еще на 17 тяжелых и редких болезней.

В частности, в него вошли бета-талассемия, мукополисахаридоз II типа, болезнь Ниманна — Пика тип C, гемофилия А, прогерия, глиома низкой степени злокачественности и синдром Донохью.

Кроме того, был расширен перечень для закупок. На конец 2025 года фонд оплачивал покупки 133 наименований лекарственных препаратов, медицинских изделий и технических средств реабилитации, а также 11 видов медицинской помощи для терапии 110 заболеваний.

В 2025 году фонду было направлено 182,3 млрд рублей. Из них на помощь подопечным организации направлено 181,5 млрд рублей, в частности, 91,1 млрд рублей использовано для закупки зарегистрированных в России лекарственных препаратов.

Отмечается, что с 2021 года благодаря взаимодействию фонда с Федеральной антимонопольной службой за счет снижения цен удалось добиться экономии бюджетных средств в размере 33,7 млрд рублей.