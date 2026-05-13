Пассажиры признали «Аэрофлот» лучшим в решении внештатных ситуаций

Россияне назвали лучшие авиакомпании 2025 года
«Аэрофлот» признан лучшей российской авиакомпанией в решении сбойных ситуаций по итогам 2025 года, следует из результатов исследования Frequentflyers.

В 2024 году в этом сегменте лидировала S7 Airlines, набравшая 34,5% голосов читателей против 26,1% у «Аэрофлота», а в 2025 году «Аэрофлот» стал первым (29,9%). Второе место занял S7 – 23,6%, а третье – Utair (6,9%).

На международных рейсах, по данным исследования, «Аэрофлот» остался лидером (23,4% голосов). Второе место занял S7 – 12%, а третье – Emirates (10,6%).

Что касается магистральных авиакомпаний на внутренних рейсах, первое место занял «Аэрофлот» (39,5%), второе – S7 (32,3%), а третье – «Россия» (16,7%).

Также респонденты выбрали лучшее бесплатное питание на борту. В этом сегменте вновь лучшим стал «Аэрофлот» (45,3%). Вторым стал S7 (23,2%), а третье место заняла «Россия» (10,7%). В категории «Платное питание» первое место занял S7 (22,3%), второе – «Аэрофлот» (17%), а третье – Utair (9,2%). В ходе опроса 31% участников выбрали вариант «не покупаю платное питание».

В категории развлечений на борту первое место также занял «Аэрофлот» (54,6%), а второе – S7 (19,8%). В прошлом году показатели были 51,2% и 26,6%.

Кроме того, впервые за 3 года «Аэрофлот» стал лучшим по бонусной программе (45,3%). Второе место занял S7 (39,4%).

Респонденты также выбрали самые комфортные салоны. Первое место занял «Аэрофлот» (45,9%), а вторым – S7 (22,3%).

Всего в опросе Frequentflyers приняли участие 3992 читателя.

 
