Прокуратура заинтересовалась огромным облаком угольной пыли на Сахалине

Сахалинская транспортная прокуратура организовала проверку в морском порту Шахтерск после появления в соцсетях видео с огромным облаком черной пыли. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что в ходе мониторинга в соцсетях выявлены публикации о возможных нарушениях экологического законодательства на территории ООО «Угольный морской порт Шахтерск» при перевалке сыпучих грузов.

В прокуратуре добавили, что ведомство проверит, следует ли предприятие законодательству об охране окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Накануне в соцсетях завирусилось видео из сахалинского Шахтерска, на котором видно огромное черное облако над жилыми многоэтажками. Местные жители также жаловались на почерневший воздух и предположили, что ветер принес угольную пыль именно из порта.

В Минэкологии региона объясняли ситуацию сильным ветром, который достигал в этот день 29 м/сек, — он поднял пыль с грунтовых дорог и открытых поверхностей.

В порту Шахтерска в свою очередь заявили журналистам, что из-за неблагоприятных погодных условий магистральный угольный конвейер не функционировал, погрузочные работы в морской гавани были полностью остановлены.

