В британском зоопарке отметили 30-летие лемура

В зоопарке Блэкпула с размахом отметили 30-летие самки красного лемура по кличке Шелли, пишет Daily Mail.

Сотрудники зоопарка надели праздничные колпаки и приготовили для именинницы особый торт. Этот юбилей — огромная редкость: в дикой природе на Мадагаскаре красные лемуры живут всего 15-20 лет. Даже в неволе достичь 30 лет удается единицам.

Шелли считается самой старой представительницей своего вида в Великобритании и седьмой по возрасту в мире. При этом красные лемуры — вид, находящийся на грани исчезновения, а их популяция продолжает сокращаться.

Директор зоопарка Люк Миннс назвал Шелли «невероятно особенным животным» и послом своего вида.

«Это отличный пример того, как экспертные знания и преданность делу помогают животным жить дольше и здоровее», — заявил он.

