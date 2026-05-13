В Свердловской области прошли областные юношеские игры боевых искусств

Более трех тыс. спортсменов стали участниками ежегодных областных юношеских игр боевых искусств в Верхней Пышме. Мероприятие было приурочено к празднованию Дня Великой Победы. Об этом сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской области.

Уточняется, что соревнования проходили по 14 видам спорта, включая тхэквондо, муайтай, армейский рукопашный бой, рукопашный бой, айкидо, кендо, сумо и боевое самбо. Всего было разыграно 313 комплектов наград.

Отмечается, что в соревнованиях приняли участие все регионы Уральского федерального округа.

«Когда посещаю подобные турниры, всегда вспоминаю свои первые шаги в спорте. Уверен, ребята испытывали те же чувства. Они находятся на старте большого спортивного пути. Впереди — огромные перспективы. И кто-то из тех, кто в эти дни выходил на ринг в Верхней Пышме, обязательно эти перспективы реализует», — считает глава АНО «Игры» и президент Федерации муайтай России Дмитрий Путилин.

Особое внимание на соревнованиях уделили теме реабилитации через спорт ребят с ограниченными возможностями.

Подчеркивается, что инклюзивные дисциплины стали общепринятой нормой для международных федераций. В рамках этой работы организуются спортивные мероприятия, созданы правила и регламент дисциплин.

По словам Путилина, парамуайтай — новое направление для федерации муайтай России, и оно активно развивается на международном уровне IFMA уже несколько лет. Ранее адаптивных дисциплин в муайтай в России не было.

Также Путилин отметил большой запрос на адаптацию и восстановление спортсменов с особенностями здоровья.

В министерстве добавили, что прошедшие соревнования стали тестовым мероприятием для Дворца самбо и единоборств перед Спартакиадой народов России. Ранее сообщалось, что Свердловская область станет ключевым регионом проведения Спартакиады, здесь пройдут соревнования по 21 виду спорта на 19 объектах 6 муниципальных образований. Ожидается, что участие в них примут более 6000 человек.

 
