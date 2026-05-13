В Брянске задержали несостоявшегося контрабандиста

В Брянской области сотрудники регионального УФСБ задержали гражданина России, собиравшего сведения, составляющие государственную тайну. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации ФСБ, подозреваемый собирал данные о деятельности брянского пограничного управления, чтобы в дальнейшем заняться контрабандой в качестве руководителя международного организованного преступного сообщества.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну. Следствие продолжается, добавили в ФСБ.

До этого сотрудники таможни аэропорта Шереметьево пресекли попытку вывоза в Китай 930 выделанных шкур хорька на сумму около 1,2 млн рублей. Их обнаружили в багаже иностранного гражданина. Мужчина пояснил, что приобрел товар на московском рынке для последующей перепродажи с наценкой на родине. В отношении перевозившего этот груз пассажира решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ).

Ранее контрабандисты прорвали российскую таможню на фурах с санкционным товаром.