Названы товары, которые россияне чаще всего покупают под впечатлением от кино

Больше трети россиян оставляют в магазинах до 5 тыс. за «одежду как в кино»

В последнее время стриминговые платформы выступают уже не в роли медианосителей, а в качестве полноценных генераторов потребительского спроса. Об этом свидетельствует исследование, проведенное аналитиками финтех-сервиса ЮMoney.

С его результатами ознакомилась «Газета.Ru».

Традиционный product placement переживает кризис доверия. Больше половины зрителей (53%) выработали стойкий иммунитет к брендам в кадре, а каждого третьего (32%) топорные интеграции откровенно раздражают. Позитивное восприятие сохраняется лишь у 15%.

Однако парадокс в том, что зрители хотят покупать. Магия кино работает, но нативно: 24% совершают покупки после просмотра контента (16% — систематически). Объектом желания становится не подсвеченный логотип, а «эстетика кадра». Это подтверждается чеками: 39% оставляют в магазинах от 1 000 до 5 000 рублей за «одежду как в кино», а 29% не ограничивают бюджет даже суммой в 15 000 рублей. Покупают одежду (11%), декор для дома (18%) и книги (25%).

Отдельный интерес представляет механика поиска. Технологии визуального распознавания полностью изменили путь клиента (CJM, Customer Journey Map). Треть покупателей (33%) просто делают скриншот из сериала и загружают его в умный поиск маркетплейсов. 28% идут за расшифровкой брендов на фанатские форумы, и лишь 22% ищут товары классическим текстовым запросом.

Крайне важен демографический срез: 70% выборки исследования составили мужчины (ядро — 35–44 года, с доходом от 50 000 до 100 000 рублей). Именно они задают прагматичный тон потребления, массово отказываясь от торрентов в пользу легального видео по запросу (VOD). 30% оплачивают годовые подписки, однако удержание этой аудитории требует значительных затрат на эксклюзивный контент.

«Эффект громкой премьеры» становится главным инструментом перформанс-маркетинга для стримингов.

Данные платформы Okko (октябрь 2025 — апрель 2026) иллюстрируют этот тезис: аудиторию привлекают оригинальные сериалы («Лихие», «Аутсорс») и спортивные трансляции, которые представлены в сервисе эксклюзивно. Трансляции Лиги чемпионов УЕФА и впервые в истории полностью и эксклюзивно показанные в стриминговом сервисе Олимпийские игры стали ключевыми факторами наращивания базы пользователей, в том числе за счет платежеспособного мужского сегмента, подтверждая, что качественный контент — лучший инструмент привлечения клиентов для любого бизнеса.

