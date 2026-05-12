Вдохнувшего горошину мужчину спасли подмосковные врачи

В Красногорскую больницу Московской области бригада скорой помощи доставила мужчину, который во время позднего ужина случайно вдохнул горошину. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

По данным врачей, сразу после происшествия пациент ощутил лишь легкую одышку и решил, что все пройдет само, но спустя некоторое время у мужчины начались проблемы с дыханием, к одышке добавился сильный кашель. Ситуацию усугубляла бронхиальная астма, которой страдал пострадавший, дыхательные пути были сужены.

При проведении бронхоскопии медики обнаружили инородное тело, частично перекрывшее просвет бронха. Медики аккуратно извлекли горошину с помощью специальных эндоскопических щипцов, процедура прошла без осложнений. После краткого наблюдения в стационаре состояние пациента стабилизировалось, его отпустили на амбулаторное лечение.

До этого в Красногорске 19-летняя девушка случайно проглотила иглу во время шитья. Эндоскописты аккуратно удалили опасный предмет из желудка, не допустив осложнений.

Ранее китаец в детстве проглотил градусник и проходил с ним 20 лет.