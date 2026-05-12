В Бразилии отец держал на цепи 11-летнего сына, чтобы мальчик не выходил из дома

В Сан-Паулуу в частном доме нашли тело истощенного подростка, прикованного цепью. Об этом сообщает портал Metrópoles.

Сигнал поступил от парамедиков мобильной службы экстренной медицинской помощи, которые сообщили о найденном мертвым мальчике с признаками насильственной смерти. Прибывшие на место полицейские обнаружили истощенное тело ребенка с синяками на руках, кистях и ногах.

Отец погибшего, Крис Дуглас, был арестован. Он заявил, что у него была привычка приковывать сына цепями, чтобы тот не покидал дом. При этом мужчина отрицал применение каких-либо других видов насилия или пыток.

Позже выяснилось, что мальчик не был зачислен в школу. Другие члены семьи знали о том, что мужчина истязал сына, но ничего не предприняли. Брат и сестра погибшего из семьи изъяты и переданы опеку Службы защиты детей, у одного из них диагностирован аутизм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

