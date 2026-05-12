В центре Москвы состоялся митинг

Митинг против приема по случаю Дня Европы прошел у «Метрополя» в Москве

Митинг против антироссийской политики Евросоюза прошел возле гостиницы «Метрополь», где представительство ЕС в России организовало прием по случаю «Дня Европы». Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

По его данным, около 30 десятков активистов развернули транспаранты и плакаты с критикой политики Евросоюза и поддержки Украины со стороны европейских стран. Участники митинга отмечают, что государства ЕС спонсируют Киев оружием и финансируют войну.

В частности, митингующие принесли плакаты с карикатурами, высмеивающими политику Евросоюза.

Прибывающих на прием иностранных дипломатов активисты встречают скандированием «Позор!». На мероприятие прибыли представители Австралии, Австрии, Албании, Дании, Греции, Израиля, Испании, Ирландии, Норвегии, Чехии, Таиланда, Турции, Франции, Финляндии, Швейцарии.

9 мая страны Евросоюза отмечали День Европы. В эту дату в 1950 году была обнародована декларация главы МИД Франции Робера Шумана, которая объединила сталелитейную промышленность Франции и Германии, заложив основу первого европейского сообщества, ставшего прообразом Европейского союза.

Ранее глава румынской оппозиционной партии разорвала флаг Евросоюза в День Европы.