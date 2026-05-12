Школьник запутался в сетке от футбольных ворот и едва не задохнулся

На Ставрополье школьник попал в больницу после игры в футбол
Прокуратура Ставропольского края

В Ставропольском крае прокуратура проводит проверку по факту травмирования 10-летнего мальчика, который запутался в сетке футбольных ворот и едва не задохнулся. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на спортивной площадке в Михайловске, дети играли в футбол. 10-летний вратарь подошел к футбольным воротам и накинул на шею сетку, на которой имелись повреждения, веревки затянулась, ребенок не смог самостоятельно выбраться и потерял сознание.

Мальчика спасли очевидцы, его экстренно госпитализировали. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. По факту травмирования несовершеннолетнего проверку проводит районная прокуратура. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Рязани дети провалились в котлован с глиной. Двое подростков пробирались на огороженную территорию в парке, где рабочие вырыли котлован для строительства детской площадки. В какой-то момент оба школьника провалились в котлован с глиной. Один из мальчиков смог выбраться самостоятельно, второму потребовалась помощь спасателей.

Ранее в Иркутске мальчик получил пулю во время игр с винтовкой и неделю молчал об этом.

 
