Школьник запутался в сетке от футбольных ворот и едва не задохнулся

На Ставрополье школьник попал в больницу после игры в футбол

В Ставропольском крае прокуратура проводит проверку по факту травмирования 10-летнего мальчика, который запутался в сетке футбольных ворот и едва не задохнулся. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на спортивной площадке в Михайловске, дети играли в футбол. 10-летний вратарь подошел к футбольным воротам и накинул на шею сетку, на которой имелись повреждения, веревки затянулась, ребенок не смог самостоятельно выбраться и потерял сознание.

Мальчика спасли очевидцы, его экстренно госпитализировали. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны. По факту травмирования несовершеннолетнего проверку проводит районная прокуратура. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

