В Оренбургской области мужчина зверски избил сожительницу чайником

В Орске будут судить местного жителя, который сломал сожительнице скулу, избив ее чайником во время ссоры. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.

По данным суда, пьяный обвиняемый поссорился со своей возлюбленной. Мужчина схватил женщину за шею, угрожал ей расправой, а затем несколько раз ударил ее чайником по лицу.

Пострадавшей потребовалась помощь медиков, у нее диагностировали перелом скуловой кости и гематомы. В отношении агрессора было возбуждено уголовное дело о причинении вреда здоровью средней тяжести, мужчине может грозить до пяти лет лишения свободы.

