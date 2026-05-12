Пьяный россиянин хотел обчистить чужой дом, но не смог и уснул в канаве

В Иволгинском районе Бурятии задержали 41-летнего ранее судимого жителя Улан-Удэ, который в состоянии сильного алкогольного опьянения проник в чужой дом, но не смог вынести похищенное и уснул в канаве под забором. Об этом сообщает УМВД республики.

В полицию обратился житель села Иволгинск. Мужчина рассказал, что пока он был на работе, неизвестный разбил окно, проник в его дом и попытался украсть имущество. О происходящем потерпевшему сообщила соседка, сначала женщина услышала шум возле забора, а затем звон разбитого стекла.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 41-летний житель Улан-Удэ, который ранее уже был судим. В тот день мужчина приехал к знакомым и распивал с ними спиртное. Подозреваемый решил, что потратил все свои деньги, и начал искать способ их добыть. Он выломал калитку у чужого частного дома, камнем разбил окно и забрался внутрь. В доме мужчина снял свою обувь, выбросил ее в мусорный контейнер, надел тапочки хозяина и собрал ценные вещи.

Вынести похищенное через окно он не смог из-за состояния сильного опьянения. Бросив имущество, злоумышленник скрылся и заснул в канаве. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

