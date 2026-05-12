Пьяный мужчина осквернил Вечный огонь на Марсовом поле

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который осквернил мемориал «Борцам революции» и Вечный огонь на Марсовом поле. Об этом сообщает ГСУ СК РФ региона.

По данным следствия, ночью 9 мая, пьяный фигурант осквернил мемориал и Вечный огонь расположенный внутри. Действия злоумышленника зафиксировала камера видеонаблюдения.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по статье об осквернении воинского захоронения и мемориального сооружения. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения, ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

До этого в Смоленске подростки прикурили сигарету от пламени Вечного огня. Они записали свой поступок на видео, а затем выложили его в сеть на всеобщее обозрение. По факту случившегося возбудили уголовное дело о вандализме.

Ранее в Костроме подростки пожарили зефир на Вечном огне.