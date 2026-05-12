Россиянка расправилась с пьяным приятелем, который разговаривал во сне

Жительница Гусь-Хрустального набросилась на пьяного приятеля, который разговаривал во сне и не давал ей заснуть, мужчина не выжил. Об этом сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.

Инцидент произошел в середине марта. Обвиняемая и ее 57-летний знакомый распивали спиртные напитки. Хозяйка поссорилась с гостем из-за того, что он нигде не работает, в ходе ссоры мужчина упал и сломал стол, после чего конфликт прекратился.

Ночью, когда все легли спать, гость начал громко разговаривать во сне. Женщина вытолкала его из комнаты в прихожую, но это не помогло. Разозлившись, она схватила металлическую палку и избила ею спящего гостя. Утром обвиняемая пришла в полицию и призналась в содеянном, спасти избитого не удалось. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, материалы расследования рассмотрит суд.

