Искусственный интеллект помог следователям раскрыть убийство 27-летней давности в Москве

Максим Блинов/РИА Новости

Московские следователи раскрыли совершенное в конце 1990-х годов убийство бывшего районного прокурора Виталия Тихомирова и его супруги Виктории благодаря использованию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом KP.RU рассказала следователь по особо важным делам управления Следственного комитета (СК) России по Москве Алла Морозенко.

По ее словам, в декабре 1998 года дочь супругов приехала навестить родителей, однако не смогла с ними связаться и вызвала полицию. Женщину без признаков жизни обнаружили на кухне, ее мужа — в комнате. У обоих были связаны руки и шея, также на телах нашли ножевые ранения.

Квартира была перевернута, преступники похитили шубу и икону XIX века. Долгое время дело оставалось нераскрытым.

В 2025 году следователи решили повторно изучить найденные на месте преступления смазанные отпечатки пальцев с использованием ИИ. Нейросеть смогла «дорисовать» возможные варианты папиллярных узоров безымянных отпечатков и сопоставить их с данными федеральной базы.

Как отметила Морозенко, технология не дала стопроцентный результат, однако позволила следствию выйти на след подозреваемого. В итоге был задержан 59-летний Сергей Лапшин из Дубны в Московской области. По данным следствия, в прошлом он служил офицером, после чего занялся криминалом и имел судимости.

59-летний мужчина сознался в преступлении 27-летней давности. Он сообщил, что действовал по наводке знакомой семьи Виктории Кочергиной. Женщина задолжала криминальным структурам и решила организовать ограбление супругов Тихомировых.

Ранее в Казани начали применять систему видеоаналитики на базе отечественного ИИ для поиска преступников и пропавших людей.

 
