Пьяный пенсионер избил кондуктора в петербургском троллейбусе

ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Василеостровском районе Петербурга задержали ранее судимого 66-летнего мужчину, который в троллейбусе избил женщину-кондуктора, пострадавшую госпитализировали. Об этом сообщает городское Управление Росгвардии.

Инцидент произошел в троллейбусе маршрута № 10. На конечной остановке пьяный пассажир устроил скандал и отказался выходить из транспорта. Мужчина вел себя агрессивно и несколько раз ударил женщину по лицу.

Водитель троллейбуса увидел драку и нажал кнопку тревожной сигнализации. Правоохранители задержали дебошира. Женщина-кондуктор была госпитализирована, пьяный задержанный упал, получил травмы и также был доставлен в больницу.

До этого в Петербурге пассажиры общественного транспорта устроили драку из-за мото-скутера. курьер продуктового магазина зашел в салон вместе со своим скутером. Одной из пассажиров транспорта это не понравилось, она начала конфликтовать с мужчиной и устроила потасовку.

Ранее в Барнауле девушку избили из-за места в автобусе в час пик.