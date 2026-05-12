Двое уральских школьников ограбили квартиру по приказу мошенников

В Екатеринбурге двое подростков ограбили квартиру на 2,7 млн рублей

В Свердловской области двое подростков по заданию мошенников обчистили чужую квартиру и попали под следствие. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

По версии следствия, двое школьников действовали по заданию мошенников. Злоумышленники указали подросткам адрес квартиры, откуда те должны были забрать ценности.

Несовершеннолетние похитили имущество на сумму 2,7 млн рублей. Возбуждено уголовно дело краже в особо крупном размере, обвиняемым может грозить до 10 лет колонии.

