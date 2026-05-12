В «Единой России» рассказали о работе по подготовке кадров для сельской местности

Более 70 тыс. человек переехали работать на село по «земским» программам

В России открыто свыше 1 000 агроклассов, в которых обучаются более 16 тыс. детей. Об этом в новом выпуске «Переговорки» рассказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, координатор партийного проекта «Российское село» Александр Двойных.

По его словам, к 2030 году их число достигнет 18 тыс. В эфире подкаста «Единой России» он рассказал о системной работе партии по подготовке кадров для сельской местности.

Двойных уточнил, что по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» на село приехали работать более 70 тыс. медицинских работников и свыше 6 тыс. педагогов.

Он уточнил, что к концу 2026 года программа «Земский доктор/фельдшер» охватит около 80 тыс. медработников. В 2025 году стартовала программа «Земский работник культуры» — специалист, переезжающий на село или в малый город, получает 1 млн рублей (на Дальнем Востоке и в новых регионах — 2 млн), что позволит трудоустроить около 9 тыс. специалистов.

«Большинство сельских школ становится либо с агро-классами, либо агрошколами. И мы перестаем создавать разрыв, когда ребенок планирует с семьей жить в сельской местности, а мы его готовим к специальностям, которые здесь будут не востребованы. Мы тогда растим счастливого ребенка, который понимает, ради чего он ходит в школу», — подчеркнул Александр Двойных.