Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В «Единой России» рассказали о работе по подготовке кадров для сельской местности

Более 70 тыс. человек переехали работать на село по «земским» программам
FotograFFF/Shutterstock/FOTODOM

В России открыто свыше 1 000 агроклассов, в которых обучаются более 16 тыс. детей. Об этом в новом выпуске «Переговорки» рассказал председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, координатор партийного проекта «Российское село» Александр Двойных.

По его словам, к 2030 году их число достигнет 18 тыс. В эфире подкаста «Единой России» он рассказал о системной работе партии по подготовке кадров для сельской местности.

Двойных уточнил, что по программам «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель» на село приехали работать более 70 тыс. медицинских работников и свыше 6 тыс. педагогов.

Он уточнил, что к концу 2026 года программа «Земский доктор/фельдшер» охватит около 80 тыс. медработников. В 2025 году стартовала программа «Земский работник культуры» — специалист, переезжающий на село или в малый город, получает 1 млн рублей (на Дальнем Востоке и в новых регионах — 2 млн), что позволит трудоустроить около 9 тыс. специалистов.

«Большинство сельских школ становится либо с агро-классами, либо агрошколами. И мы перестаем создавать разрыв, когда ребенок планирует с семьей жить в сельской местности, а мы его готовим к специальностям, которые здесь будут не востребованы. Мы тогда растим счастливого ребенка, который понимает, ради чего он ходит в школу», — подчеркнул Александр Двойных.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!