Ефимов: в Москве преобразят еще около 80 гектаров депрессивных площадок

В рамках 18 новых проектов комплексного развития территорий, опубликованных властями Москвы в апреле 2026 года, построят 1,4 миллиона квадратных метров современной недвижимости. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках опубликованных в апреле этого года 18 новых проектов КРТ в столице планируется преобразить еще около 80 гектаров депрессивных площадок. В результате редевелопмента в разных районах Москвы построят более 1,4 миллиона квадратных метров современной недвижимости. При этом подавляющий объем – почти 900 тысяч квадратных метров – придется на объекты общественно-деловой и промышленно-производственной инфраструктуры», – цитирует слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Проекты будут реализованы в районах Косино-Ухтомский, Северное Измайлово, Кузьминки, Люблино, Печатники, Текстильщики, Бабушкинский, Лосиноостровский, Ростокино, Академический, Теплый Стан, Можайский, Силино, Тверской, Даниловский, Москворечье-Сабурово, Нагатинский Затон и Царицыно.

Пресс-служба Градостроительного комплекса уточняет, что программы комплексного развития территорий реализуются в бывших промзонах, а также на неэффективно используемых и незастроенных участках.

Ранее пресс-служба Градостроительного комплекса рассказала, что на северо-востоке Москвы начали строительство нового бизнес-центра.

 
