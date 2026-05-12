«Единая Россия» назвала неоправданными практики маркировки произведений искусства

В «Единой России» назвали неоправданными и чрезмерными возникшие практики маркировки и отмены литературных, музыкальных и кинопроизведений. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

Член генсовета партии, замгендиректора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный подчеркнул, что вступление в силу закона о запрете пропаганды наркотиков не стало поводом для запрета всего, что кому-то показалось связанным с ними в художественных произведениях.

«Уже есть факты вымарывания слов в книгах, запретов доступа к песням, вырезания сцен из фильмов. Причем речь часто идет и о классике – произведениях относящихся к золотому фонду российской культуры. «Единая Россия» выступает против откровенно глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке», — сказал он.

Поддубный отметил, что такие случаи возникли из-за перегибов в ряде ведомств и на местах. По его мнению, практика вступила в конфликт со здравым смыслом.

«Запрет на пропаганду наркотиков никто не отменяет. Но ведь не каждое упоминание наркотиков является их пропагандой. Достаточно прочитать закон, чтобы это понять. Как можно объяснить вред чего-то, не рассказывая об этом? Как можно запретить литературные произведения в которых наркотики упоминаются как зло? Запреты лишь привлекают внимание неподготовленных умов, запреты не позволяют разъяснять», — добавил Поддубный.

По его мнению, необходим взвешенный и тонкий подход.

«Нужно дать больше возможностей профессиональным организациям, связанным с книгоизданием, созданием музыкальных произведений, кинофильмов высказать свою позицию и избавить российскую культуру от разного рода излишних и откровенно неразумных запретов и сложностей, связанных с распространением литературы, кино и музыки», — подчеркнул он.