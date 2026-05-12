Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

«Единая Россия» назвала неоправданными практики маркировки произведений искусства

«Единая Россия» выступила против откровенной цензуры в литературе, кино и музыке
Валерий Мельников/РИА Новости

В «Единой России» назвали неоправданными и чрезмерными возникшие практики маркировки и отмены литературных, музыкальных и кинопроизведений. Об этом сообщили в Telegram-канале партии.

Член генсовета партии, замгендиректора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный подчеркнул, что вступление в силу закона о запрете пропаганды наркотиков не стало поводом для запрета всего, что кому-то показалось связанным с ними в художественных произведениях.

«Уже есть факты вымарывания слов в книгах, запретов доступа к песням, вырезания сцен из фильмов. Причем речь часто идет и о классике – произведениях относящихся к золотому фонду российской культуры. «Единая Россия» выступает против откровенно глупой и вредной цензуры в литературе, кино и музыке», — сказал он.

Поддубный отметил, что такие случаи возникли из-за перегибов в ряде ведомств и на местах. По его мнению, практика вступила в конфликт со здравым смыслом.

«Запрет на пропаганду наркотиков никто не отменяет. Но ведь не каждое упоминание наркотиков является их пропагандой. Достаточно прочитать закон, чтобы это понять. Как можно объяснить вред чего-то, не рассказывая об этом? Как можно запретить литературные произведения в которых наркотики упоминаются как зло? Запреты лишь привлекают внимание неподготовленных умов, запреты не позволяют разъяснять», — добавил Поддубный.

По его мнению, необходим взвешенный и тонкий подход.

«Нужно дать больше возможностей профессиональным организациям, связанным с книгоизданием, созданием музыкальных произведений, кинофильмов высказать свою позицию и избавить российскую культуру от разного рода излишних и откровенно неразумных запретов и сложностей, связанных с распространением литературы, кино и музыки», — подчеркнул он.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!