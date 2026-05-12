В Подмосковье назвали число проведенных телемедицинских консультаций для детей

Илья Питалев/РИА Новости

В Московской области с начала 2026 года для детей провели более 470 тыс. телемедицинских консультаций, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Как отметил заместитель председателя правительства Московской области, министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, телемедицинские консультации позволяют пациенту получить расшифровку анализов и исследований, закрыть больничный и продлить электронный рецепт, а также врач на онлайн-приеме может скорректировать лечение.

«С начала года свыше 470 тыс. телемедицинских консультаций в Подмосковье провели детям. Это 26% от общего числа онлайн-приемов», — сказал он.

Напомним, записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАХ», региональный портал Госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, по телефону горячей линии 122 или на приеме у лечащего врача.

 
