Екатеринбуржец после вечеринки проснулся в вагоне с углем на пути в Тюмень

Екатеринбуржец не смог прийти на работу, так как уехал в вагоне с углем в Тюмень

Молодой человек из Екатеринбурга после вечеринки проснулся в вагоне с углем. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

В публикации утверждается, что россиянин накануне вечером отдыхал в клубе Chili в Екатеринбурге. Во время вечеринки он перебрал с алкогольными напитками, поэтому не помнит, что происходило дальше.

«Проснулся [молодой человек] от стука колес в товарном вагоне, чумазый и побитый. Как позже выяснилось, состав нес его в Тюмень», — отметили журналисты.

Екатеринбуржец пришел в себя и начал записывать на телефон видео и отправлять их своему приятелю. В том числе он сообщил другу, что не появится на работе.

Удалось ли молодому человеку вернуться домой, неизвестно.

