Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Екатеринбуржец после вечеринки проснулся в вагоне с углем на пути в Тюмень

Екатеринбуржец не смог прийти на работу, так как уехал в вагоне с углем в Тюмень
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

Молодой человек из Екатеринбурга после вечеринки проснулся в вагоне с углем. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

В публикации утверждается, что россиянин накануне вечером отдыхал в клубе Chili в Екатеринбурге. Во время вечеринки он перебрал с алкогольными напитками, поэтому не помнит, что происходило дальше.

«Проснулся [молодой человек] от стука колес в товарном вагоне, чумазый и побитый. Как позже выяснилось, состав нес его в Тюмень», — отметили журналисты.

Екатеринбуржец пришел в себя и начал записывать на телефон видео и отправлять их своему приятелю. В том числе он сообщил другу, что не появится на работе.

Удалось ли молодому человеку вернуться домой, неизвестно.

6 апреля возле ночного клуба в Волгограде произошла драка с участием двух посетительниц. По данным V1, инцидент произошел на улице Маршала Чуйкова. Местные паблики писали, что девушки находились в состоянии алкогольного опьянения. Видео с потасовкой появилось в сети. На нем запечатлено, как одна из женщин наносит другой удары, после чего та падает на асфальт. Очевидцы пытаются за волосы оттащить агрессивную девушку от противницы, и она тоже оказывается на земле. На последних секундах видно, что на участнице драки нет обуви.

Ранее во Владимирской области арестовали мужчин, устроивших стрельбу в клубе.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!