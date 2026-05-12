На Кубани начали наказывать за незаконные пристройки к домам

На Кубани начали взыскивать убытки за незаконные пристройки к домам
Прокуратура Краснодарского края внедрила практику взыскания убытков за незаконно возведенные пристройки, этажи и балконы к жилым домам. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что в Краснодарском крае в рамках такой работы застройщиками возмещен ущерб более чем на 760 млн рублей.

Подчеркивается, что вопросы исполнения законодательства в сфере жилищного строительства находятся на особом контроле генпрокурора России Александра Гуцана, а особое внимание обращено на качество возводимых жилых домов и сроки их строительства, развитие социальной инфраструктуры.

В июне прошлого года Верховный суд России (ВС РФ) постановил, что незаконно построенные здания не обязательно сносить, если они безопасны и не мешают соседям. Поводом стало дело жительницы Краснодарского края. Она получила разрешение на строительство двухэтажного дома на своем участке, но вместо этого возвела трехэтажную гостиницу. Местная администрация потребовала через суд привести постройку в соответствие с документами.

Ранее россиянин попал под суд после пристройки лоджии.

 
