Россиянам напомнили о наказании за пьяную езду на электросамокатах

Поездка на электросамокате после употребления алкоголя может обойтись куда дороже, чем многие думают. Все упирается не только в сам факт опьянения, но и в характеристики самого устройства. Об ответственности за пьяную езду на этом транспортном средстве в беседе с «Газетой.Ru» предупредила адвокат по корпоративным и семейным спорам, медиатор Макка Салигова.

По словам эксперта, если устройство относится к средствам индивидуальной мобильности, то есть подпадает под правила для СИМ, применяется один порядок. В ПДД СИМ определены как отдельный вид транспорта, а для мопедов действует другая норма: к ним относят двух- или трехколесные механические транспортные средства с электродвигателем номинальной мощностью более 0,25 кВт и менее 4 кВт. Именно поэтому часть электросамокатов с точки зрения закона уже считается не СИМ, а мопедом.

«Если сотрудник ГИБДД остановит человека в состоянии алкогольного опьянения на маломощном электросамокате, который относится к СИМ, лишить его водительских прав он не сможет. Но это не означает, что ответственности не будет вовсе», — пояснила Салигова.

В этом случае, уточнила адвокат, обычно применяют статью 12.29 КоАП РФ. По ней за нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом или иным участником движения, не являющимся водителем транспортного средства, в состоянии опьянения предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей. Лишение прав по этой статье не предусмотрено. Отдельно может встать вопрос и о статье 20.21 КоАП РФ, но только если речь идет именно о появлении в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность. В этом случае санкция уже от 500 до 1500 рублей или административный арест до 15 суток.

Совсем другая история начинается тогда, когда самокат по мощности подпадает под категорию мопеда. «В такой ситуации человек уже рассматривается как водитель механического транспортного средства. И тогда за управление в состоянии опьянения применяется статья 12.8 КоАП РФ», — прокомментировала адвокат.

По этой статье наказание заметно жестче. Штраф составляет 45 тысяч рублей, а срок лишения права управления транспортными средствами — от полутора до двух лет. Если же человек уже попадался на таком нарушении раньше, вопрос может выйти из административной плоскости и перейти в уголовную. Статья 264.1 УК РФ предусматривает за повторное пьяное управление механическим транспортным средством штраф от 200 тысяч до 300 тысяч рублей, обязательные работы, принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет, с дополнительным лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«Главная ошибка — считать, что электросамокат несерьезное транспортное средство, а значит и наказание будет символическим. На практике сначала нужно понять, что именно у человека под ногами с точки зрения закона: СИМ или уже мопед. От этого зависит почти все», — резюмировала Салигова.

