LADBible: женщине ампутируют ноги после того, как они выгнулись назад

Британке, чьи ноги выгнулись назад, ампутируют их, пишет LADBible.

21-летняя Меган Диксон, чьи ноги с 14 лет выгнулись назад и не сгибаются, заявила, что до сих пор не смирилась с вероятной двойной ампутацией. Врачи называют ее случай аномалией и не могут определить причину редкого расстройства.

Меган рассказала, что проблемы с ногами начались, когда она переболела коклюшем и железистой лихорадкой. Первоначально ей диагностировали синдром хронической усталости, но симптомы не соответствовали диагнозу. Кроме того, девушка потеряла способность сидеть и говорить.

Со временем ноги Меган полностью заблокировались в прямом положении. Даже под наркозом врачи не могли согнуть ее колени. Одна нога начала выгибаться в обратную сторону на десять градусов. Девушка посетила шестерых хирургов, пятеро из них отказались от операции.

«Самым тяжелым был момент, когда в клинике мне сказали, что ампутация — мой лучший и единственный вариант. Я надеялась, что они предложат что-то другое, но теперь это моя реальность, и я еще не до конца смирилась», — призналась британка.

