Российская фармацевтическая отрасль получит дополнительную поддержку

Банк ДОМ.РФ откроет финансирование группе компаний «ФК Гранд Капитал», входящей в топ-4 ведущих отечественных фармацевтических дистрибьюторов. Сделки включают кредитную линию и банковскую гарантию общим объемом 13 млрд рублей, сообщила пресс-служба кредитной организации.

В банке отметили рост динамики рынка лекарственных препаратов, в частности, в 2025 году он составил 15% относительно предыдущего периода. На фоне этого партнерство с фармдистрибьютором в финансовой организации оценили как имеющее большой потенциал.

«Сотрудничество с одним из самых быстрорастущих фармдистрибьюторов на российском рынке — очередной шаг по расширению нашего портфеля корпоративных клиентов на новые отрасли экономики», — отметил замглавы правления Банка ДОМ.РФ Александр Аксаков.

В свою очередь, финдиректор «ФК Гранд Капитал» Елена Смагина сообщила, что у компании на данный момент 18 представительств, 14 современных логистических центров и 65 тысяч точек доставки по всей стране, в которые поставляются 12 тыс. наименований фармацевтической продукции от 400 российских и зарубежных производителей.

Финансирование, как считают в компании, позволит ей значительно нарастить отгрузку, в том числе социально значимых лекарственных препаратов, и усилить рыночные позиции.