Во Франции беспокоятся из-за непоследовательности США при борьбе с хантавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду, что страны будут следовать советам и рекомендациям по борьбе с хантавирусом. Об этом пишет французское издание Le Figaro.

Во вторник, 12 мая, специалист провел совместную с премьер-министром Испании пресс-конференцию. Мероприятие состоялось в Мадриде на следующий день после завершения операции по эвакуации пассажиров лайнера MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса.

«Мы не можем заставить страны выполнять наши протоколы. Мы можем только давать советы и рекомендации», — сказал Гебрейесус.

Как отметили журналисты, слова главы ВОЗ косвенно были адресованы Соединенным Штатам, которые ряд экспертов обвиняют в халатности. В частности, специалист по инфекционным заболеваниям и заведующая отделением инфекционных заболеваний в больнице Сен-Антуан в Париже Карин Лакомб раскритиковала американскую сторону за «непоследовательную» политику в области здравоохранения.

«В Европе рекомендации ВОЗ применялись практически в точности. В США ситуация иная, мониторинг гораздо более непоследовательный», — прокомментировала специалист.

На прошлой неделе поступила информация о вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде. Заразились несколько человек, из них троих спасти не удалось. 10 мая судно прибыло в порт испанского острова Тенерифе, где была проведена операция по эвакуации пассажиров.

