У россиян стало больше возможностей совершать добрые дела

Сбер внедрил новую опцию в мобильное приложение «СберБанк Онлайн», с ее помощью при оплате покупок клиенты смогут округлять сумму чека. Разница в автоматическом режиме будет перечисляться в выбранный благотворительный фонд, сообщила пресс-служба банка.

Уточняется, что сумма округляется в большую сторону до ближайшего числа, кратного 10, 50, 100 или 500 рублям.

В список фондов, которым можно оказать помощь, как рассказали в банке, вошли благотворительные организации, прошедшие проверку платформы «СберВместе». Они работают в четырех направлениях: помощь детям, поддержка взрослых, защита природы, культура и образование.

Настроить функцию клиенты банка могут в разделе «Благотворительность» последней версии приложения. Для этого необходимо выбрать фонд из каталога, задать шаг округления и установить лимит пожертвований.

На данный момент опция доступна пользователям устройств на базе Android. Она работает при оплате любых покупок дебетовой картой, в том числе по биометрии, «Вжух» и SberPay.

Если сумма чека уже круглая, деньги в фонд не спишутся.

Отключить опцию клиенты банка могут в любой момент.