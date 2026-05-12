Стали известны подробности о ситуации в Уссурийске, где загорелся склад с запчастями

МЧС РФ: в Уссурийске устранили открытое горение на складе с автозапчастями

Огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе с автомобильными запчастями в Уссурийске, расположенном в Приморском крае. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«В настоящее время проводится разборка и проливка конструкций», — рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что сотрудники экстренных служб предотвратили распространение огня на рядом стоящие здания. В результате пожара никто не пострадал.

Склад с автозапчастями загорелся в Уссурийске днем 12 мая. К тому моменту, как на место происшествия прибыли спасатели, площадь пожара достигла около 1400 квадратных метров. Возгоранию был присвоен второй (повышенный) ранг сложности.

10 мая в МЧС РФ заявили, что на территории деревообрабатывающего предприятия в Свердловской области произошел масштабный пожар. ЧП случилось в городе Дегтярск. Пламя охватило два склада, бытовое здание, два автосервиса и находившуюся на улице готовую продукцию. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила 3,8 тыс. квадратных метров. С течением времени она увеличилась до 4 тыс. квадратных метров. На месте происшествия работали 50 огнеборцев.

Ранее в Московской области вспыхнул склад на 2 тыс. квадратных метров.