Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Родителям дали совет, в какой момент стоит покинуть выпускной ребенка

Психолог Зуева: выпускной ребенка стоит покинуть после вручения аттестатов
Игорь Иванко/Агентство «Москва»

Присутствие родителей на неформальной части выпускного вечера — классический признак тревоги и, как следствие, незавершенной сепарации. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Мария Зуева.

Выпускная вечеринка, по ее словам, — это своего рода ритуал перехода из детства во взрослую жизнь. Главной задачей этого этапа является отрыв от родительской фигуры и самоутверждение в среде сверстников.

«Появление мамы или папы на танцполе ломает этот важнейший механизм. Под опекающим взглядом подросток регрессирует, возвращаясь в роль послушного ребенка, вынужденного жестко фильтровать свое поведение и подавлять естественные эмоции», — предупредила специалист.

Родительская миссия, по мнению Зуевой, завершается после торжественного вручения аттестатов. После этого она посоветовала сделать шаг назад, позволив вчерашнему школьнику самостоятельно прожить этот опыт.

Психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Марина Алексеева до этого предупреждала, что ключевая ошибка родителей — недооценивать значение первого употребления алкоголя на выпускном и воспринимать его как разовый эпизод без последствий. На практике даже единичный опыт может фиксироваться на уровне нейробиологии: мозг запоминает состояние расслабления, снижения тревоги и социального принятия и в дальнейшем начинает воспринимать спиртное как инструмент для достижения этого состояния.

Ранее дизайнер рассказала, как выбрать образ на выпускной.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!