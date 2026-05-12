Родителям дали совет, в какой момент стоит покинуть выпускной ребенка

Присутствие родителей на неформальной части выпускного вечера — классический признак тревоги и, как следствие, незавершенной сепарации. Об этом в беседе с РИАМО сообщила психолог Мария Зуева.

Выпускная вечеринка, по ее словам, — это своего рода ритуал перехода из детства во взрослую жизнь. Главной задачей этого этапа является отрыв от родительской фигуры и самоутверждение в среде сверстников.

«Появление мамы или папы на танцполе ломает этот важнейший механизм. Под опекающим взглядом подросток регрессирует, возвращаясь в роль послушного ребенка, вынужденного жестко фильтровать свое поведение и подавлять естественные эмоции», — предупредила специалист.

Родительская миссия, по мнению Зуевой, завершается после торжественного вручения аттестатов. После этого она посоветовала сделать шаг назад, позволив вчерашнему школьнику самостоятельно прожить этот опыт.

Психиатр-нарколог, главный врач клиники «АлкоСпас» Марина Алексеева до этого предупреждала, что ключевая ошибка родителей — недооценивать значение первого употребления алкоголя на выпускном и воспринимать его как разовый эпизод без последствий. На практике даже единичный опыт может фиксироваться на уровне нейробиологии: мозг запоминает состояние расслабления, снижения тревоги и социального принятия и в дальнейшем начинает воспринимать спиртное как инструмент для достижения этого состояния.

Ранее дизайнер рассказала, как выбрать образ на выпускной.