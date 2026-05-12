В Оренбургской области ввели режим воздушных ограничений

План «Ковер» ввели на территории Оренбургской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Евгений Солнцев.

Он подчеркнул, что угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сохраняется.

«Введен режим воздушных ограничений <...>. Аэропорт Оренбурга в целях безопасности не принимает и не отправляет воздушные суда», — сообщил губернатор.

Солнцев предупредил жителей о возможных перебоях со связью.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов, который могут ввести по разным причинам. В том числе из-за внезапного изменения погодных условий или атаки беспилотников.

Утром 12 мая в пресс-службе министерства обороны РФ рассказали, что в течение ночи над территорией страны перехватили и уничтожили 27 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки отразили в трех областях — Ростовской, Белгородской и Воронежской.

В период с 7:00 до 9:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще четыре дрона над российскими регионами. Часть целей нейтрализовали в Волгоградской области, другую — в Ростовской области, сообщило Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Ранее пассажирский самолет кружил над Самарой из-за атаки беспилотников на Москву.