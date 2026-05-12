Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

На Камчатке полсела чуть не сгорело из-за детской шалости

В Камчатском крае дети подожгли сухую траву и чуть не сожгли полсела
Сергей Лебедев/VK

Дети чуть не сожгли полсела в Камчатском крае. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

Он рассказал, что инцидент произошел в населенном пункте Тигиль. Этой зимой в Тигильском районе почти не было снега, поэтому трава очень сухая. Несмотря на это, дети решили поджечь растительность, что привело к крупному пожару.

«Неконтролируемое горение распространилось на 250 квадратных метров», — подчеркнул чиновник.

По словам министра, несовершеннолетние сами позвонили в экстренные службы. На место происшествия прибыли огнеборцы, которые ликвидировали возгорание.

«Виновник пожара установлен. Проводится соответствующая работа», — говорится в заявлении.

Лебедев обратил внимание, что за проказы детей будут отвечать их родители.

На фоне произошедшего министр предупредил, что поджигать сухую траву категорически запрещено. Подобные действия создают прямую угрозу для жизни и имущества граждан. Чиновник попросил жителей соблюдать осторожность и быть бдительными.

Ранее в Приморском крае ошибка во время сварки привела к крупному лесному пожару.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!