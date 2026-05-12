На Камчатке полсела чуть не сгорело из-за детской шалости

В Камчатском крае дети подожгли сухую траву и чуть не сожгли полсела

Дети чуть не сожгли полсела в Камчатском крае. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев.

Он рассказал, что инцидент произошел в населенном пункте Тигиль. Этой зимой в Тигильском районе почти не было снега, поэтому трава очень сухая. Несмотря на это, дети решили поджечь растительность, что привело к крупному пожару.

«Неконтролируемое горение распространилось на 250 квадратных метров», — подчеркнул чиновник.

По словам министра, несовершеннолетние сами позвонили в экстренные службы. На место происшествия прибыли огнеборцы, которые ликвидировали возгорание.

«Виновник пожара установлен. Проводится соответствующая работа», — говорится в заявлении.

Лебедев обратил внимание, что за проказы детей будут отвечать их родители.

На фоне произошедшего министр предупредил, что поджигать сухую траву категорически запрещено. Подобные действия создают прямую угрозу для жизни и имущества граждан. Чиновник попросил жителей соблюдать осторожность и быть бдительными.

