Легализовавших более 2,5 тыс. мигрантов в России членов ОПГ отправили за решетку

РИА Новости

Троицкий районный суд Москвы вынес приговор участникам межрегиональной преступной группы, организовавшей на территории шести регионов России масштабный канал незаконной легализации иностранцев. Об этом ТАСС сообщили в ЦОС ФСБ.

Следствие установило, что в организованную преступную группу (ОПГ) входили руководители и сотрудники региональных подразделений ЗАГС. Они организовали канал легализации иностранцев через заключение фиктивных браков и установление отцовства над детьми из числа граждан России. С 2019 года, по информации ФСБ, члены ОПГ легализовали по указанной схеме не менее 2,5 тыс. выходцев из стран Центральной Азии.

«Совокупный преступный доход от противоправной деятельности составил не менее 300 млн рублей», – сообщили в ЦОС.

Всего в ОПГ входили 20 человек, которые были задержаны сотрудниками ФСБ совместно с МВД России в период с 2021 по 2023 годы.

Как отметили в ФСБ, расследование уголовного дела продолжалось более двух лет, и за это время в Московской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областях было проведено свыше 750 следственных действий. В Москве силовики пресекли работу крупной лаборатории, в которой изготавливались фиктивные документы, после чего было аннулировано более 250 фейковых разрешений на временное проживание и видов на жительство.

Рассмотрев материалы дела, суд приговорил членов ОПГ к срокам от 3 до 6 лет лишения свободы по статьям об организации незаконной миграции и подделке документов. Фигурантам также назначен штраф в размере от 30 тыс. до 800 тыс. рублей.

Ранее в Москве полицейских задержали за незаконную легализацию мигрантов.

 
