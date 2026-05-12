Москвичка обнаружила в Оренбурге еще одного мужа

Жительница Москвы через 35 лет узнала, что у нее есть еще один муж в Оренбурге

Жительница Москвы спустя 35 лет обнаружила, что в Оренбурге у нее есть еще один муж. Об этом сообщает пресс-служба Шарлыкского суда Оренбургской области.

Уточняется, что в суд поступило исковое заявление от москвички к местному жителю о признании брака недействительным.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что женщина недавно обнаружила существование в органах ЗАГС записи о том, что в 1991 году она сочеталась законным браком с ответчиком, однако сама москвичка утверждала, что не выходила замуж за этого человека.

Суд отправил в Управление ЗАГС Оренбурга запрос с просьбой предоставить все записи актов в отношении женщины. В полученном ответе было сказано, что действительно осенью 1991 года был заключен брак между истицей и местным жителем. Кроме того, в 1994 году, согласно полученным документам, москвичка еще раз вышла замуж, но уже за другого человека, при этом сведения о расторжении первого брака отсутствуют. Как пояснили в суде, таким образом, получилось, что женщина одновременно состоит в двух зарегистрированных браках.

В ходе рассмотрения дела суд встал на сторону женщины и признал брак, заключенный в 1991 году, недействительным.

До этого латвийца уличили в двоеженстве с россиянкой и гражданкой Белоруссии. Брак, ставший поводом судебного разбирательства, был заключен в августе 2025 года в гродненском отделе ЗАГС между гражданкой Белоруссии и гражданином Латвии.

Ранее юрист рассказал, признают ли брак недействительным, если расписаться не своей подписью.