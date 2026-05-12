Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

Названы правила, которые помогут внедрить медитацию в повседневность

Специалист Семеньков: короткие паузы помогут внедрить медитацию в повседневность
Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

Для плавного внедрения медитации в повседневность важно выделить небольшие паузы в течение дня и распределить их равномерно. Об этом RuNews24.ru рассказал велнес-мастер отеля тишины «Мира Силентиум» Владислав Семеньков.

По его словам, в этом случае получится избежать внутреннего сопротивления перед словом «надо» и постепенно превратить занятия в естественную часть распорядка. Он посоветовал начать с 5–15 минут утром, чтобы настроиться на день, перед едой для замедления и перед сном — в целях борьбы с напряжением.

«Еще один вариант — медитация в движении. Во время прогулки, когда вы наедине с собой, можно направлять внимание на дыхание или ощущения в теле. И более глубокий уровень — превращать любые свои действия в медитацию. Сохранять внимание на выбранном объекте концентрации в течение всего дня — в работе, в бытовых делах, в простых моментах», — добавил Семеньков.

Эксперт добавил, что со временем медитация перестанет требовать усилий и будет выступать в роли естественного, спокойного и восстанавливающего фона.

Итальянские ученые до этого выяснили, что разные стили медитации по-разному меняют работу мозга. Оказалось, что во время практики мозг становится более гибким и меньше зависит от собственных прошлых состояний.

Ранее стало известно, для чего нужна медитация и всем ли она полезна.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!