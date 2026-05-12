Названы правила, которые помогут внедрить медитацию в повседневность

Для плавного внедрения медитации в повседневность важно выделить небольшие паузы в течение дня и распределить их равномерно. Об этом RuNews24.ru рассказал велнес-мастер отеля тишины «Мира Силентиум» Владислав Семеньков.

По его словам, в этом случае получится избежать внутреннего сопротивления перед словом «надо» и постепенно превратить занятия в естественную часть распорядка. Он посоветовал начать с 5–15 минут утром, чтобы настроиться на день, перед едой для замедления и перед сном — в целях борьбы с напряжением.

«Еще один вариант — медитация в движении. Во время прогулки, когда вы наедине с собой, можно направлять внимание на дыхание или ощущения в теле. И более глубокий уровень — превращать любые свои действия в медитацию. Сохранять внимание на выбранном объекте концентрации в течение всего дня — в работе, в бытовых делах, в простых моментах», — добавил Семеньков.

Эксперт добавил, что со временем медитация перестанет требовать усилий и будет выступать в роли естественного, спокойного и восстанавливающего фона.

Итальянские ученые до этого выяснили, что разные стили медитации по-разному меняют работу мозга. Оказалось, что во время практики мозг становится более гибким и меньше зависит от собственных прошлых состояний.

