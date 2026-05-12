Мошенники все чаще делают из молодых россиян «забираек»

Рост числа преступлений с вовлечением молодых курьеров («забираек») — тревожный сигнал для общества. Схема, основанная на психологическом давлении и современных технологиях (включая дипфейки), затрагивает сразу две уязвимые группы: молодежь и пожилых людей. Адвокат по уголовным делам, партнер Московской коллегии адвокатов «Вектор Прайм», медиатор при Московской Торгово-Промышленной Палате Альберт Халеян в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что попасть в эту схему может любой, независимо от образования, социального статуса или уровня цифровой грамотности.

Схема всегда строится одинаково. Первый контакт — звонок или сообщение с очевидными признаками мошенничества, но затем подключаются «сотрудники» якобы правоохранительных органов или ФСБ, которые внушают жертве, что она стала фигурантом уголовного дела из-за взаимодействия с мошенниками. Чтобы «избежать ответственности», молодому человеку предлагают стать внештатным сотрудником.

«Ему поручают забрать деньги у пожилых людей якобы для «проверки» или «обезвреживания» преступных схем. Для передачи используют пароли и легенды, пожилому же человеку сообщают, что приедет «сотрудник». Таким образом, обманутыми оказываются обе стороны, и бабушки, отдающие последние накопления, и молодой курьер, уверенный, что помогает спецслужбам. Дальше — перевод наличных в криптовалюту через обменники или криптотерминалы в крупных деловых центрах (чаще всего расположенных в Москва-Сити), и деньги уходят на подконтрольные мошенникам кошельки», — рассказывает адвокат.

Правовые последствия максимально жесткие. Следствие квалифицирует это как мошенничество, совершенное организованной группой (ст. 159 УК РФ). Реальные сроки лишения свободы достигают 10 лет.

Адвокат советует родителям подростков быть всегда на связи со своими детьми.

«Если подросток или молодой человек становится замкнутым, нервозным, или он внезапно исчезает из поля зрения — реагируйте немедленно. Объясняйте детям, что такие схемы существуют, что под видом «спецзаданий» их могут втянуть в преступление. Говорите им о том, что ни один сотрудник не будет звонить, или общаться через мессенджеры. В критической ситуации незамедлительно обращайтесь в полицию. Своевременное обнаружение — это единственный шанс успеть предотвратить трагедию и спасти как будущее ребенка, так и жизни обманутых пожилых людей», — посоветовал адвокат.

Со стороны ситуация может показаться нелепой — сложно поверить, что кто‑то попадется на подобные уловки. Однако под сильным давлением – непрекращающимися звонками и сообщениями — человек нередко теряет способность критически оценивать происходящее. В такие моменты мышление словно «замораживается», и даже самые рассудительные люди могут принять неверные решения.

«Жертвами обмана становятся самые разные люди: молодые отличники, внушаемые подростки, девушки с нестабильным эмоциональным состоянием и просто обычные люди, оказавшиеся в стрессовой ситуации. Поэтому важно не относиться к этой проблеме легкомысленно и особенно внимательно следить за безопасностью детей», — резюмировал он.

