Россиян предупредили об опасности переводов по номеру телефона

Юрист Виноградов: перевод по номеру телефона может привести к проверке банка

Переводы денег по номеру телефона незнакомым людям могут обернуться для отправителя серьезными рисками. Об этом в беседе с RT рассказал член Общественная палата России, доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По словам эксперта, отправитель не может быть уверен, кому именно поступят деньги. Получателем может оказаться человек, включенный в перечень террористов и экстремистов, либо владелец счета, связанного с финансированием запрещенной деятельности.

Виноградов пояснил, что если подобный перевод обнаружат банк или контролирующие органы, в отношении отправителя могут начать проверку.

Юрист также отметил, что банк вправе заблокировать счет самого отправителя, если деньги были переведены на счета, связанные с сомнительными схемами — например, с обналичиванием средств, транзитными операциями, нелегальными казино или криптообменниками. По его словам, даже если человек не знал об этом, сам факт перевода автоматически относит его к группе риска.

Эксперт предупредил, что при ошибке или мошенничестве вернуть деньги, отправленные по номеру телефона, бывает сложно.

Он подчеркнул, что покупателю, который оплачивает товар переводом на карту незнакомого продавца, в случае конфликта придется самостоятельно доказывать факт договоренности между сторонами.

По словам Виноградова, сам перевод не подтверждает условия сделки, если они заранее не были зафиксированы в договоре или переписке. В суде покупателю потребуется доказать, за что именно были отправлены деньги, а также подтвердить цену, сроки и условия передачи товара.

Чтобы снизить риски, юрист посоветовал переводить деньги только людям с подтвержденной личностью либо на расчетные счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Он добавил, что даже в таких случаях важно сохранять переписку или оформлять договор.

Ранее юристы давали рекомендации о возврате случайно переведенных средств незнакомцам.