В Нидерландах нашли похищенную нацистами картину в доме семьи члена СС

Картина, которую нацисты во время Второй мировой войны похитили у еврейского арт-дилера, до сих пор находится у семьи нидерландского командира СС Хендрика Сейффардта. Об этом сообщила газета Telegraaf.

Как пишет издание, у наследников Сейффардта полотно «Портрет молодой девушки» нидерландского художника Туна Келдера до сих пор висит на стене.

До начала войны картина входила в коллекцию Жака Гудстиккера — одного из крупнейших в Нидерландах торговцев произведениями старых мастеров. Его собрание насчитывало более 1200 работ. В годы нацистской оккупации коллекция была разграблена, а дело о похищенном искусстве стало одним из самых масштабных в стране.

Отмечается, что значительная часть экспроприированных произведений в итоге оказалась у рейхсмаршала Германа Геринга, одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера. Позднее «Портрет молодой девушки» перешел к генерал-лейтенанту Сейффардту. При этом подчеркивается, что Сейффардт сотрудничал с нацистами и возглавлял нидерландский добровольческий корпус СС.

По данным расследователей, одна из внучек Сейффардта неоднократно предупреждала родственников, что картину нельзя продавать, поскольку это «еврейское награбленное искусство».

