Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Общество

В Нидерландах нашли похищенную нацистами картину в доме семьи члена СС

Похищенная нацистами картина нашлась в доме потомков командира СС в Нидерландах
Arthur Brand (art detective)/X

Картина, которую нацисты во время Второй мировой войны похитили у еврейского арт-дилера, до сих пор находится у семьи нидерландского командира СС Хендрика Сейффардта. Об этом сообщила газета Telegraaf.

Как пишет издание, у наследников Сейффардта полотно «Портрет молодой девушки» нидерландского художника Туна Келдера до сих пор висит на стене.

До начала войны картина входила в коллекцию Жака Гудстиккера — одного из крупнейших в Нидерландах торговцев произведениями старых мастеров. Его собрание насчитывало более 1200 работ. В годы нацистской оккупации коллекция была разграблена, а дело о похищенном искусстве стало одним из самых масштабных в стране.

Отмечается, что значительная часть экспроприированных произведений в итоге оказалась у рейхсмаршала Германа Геринга, одного из ближайших соратников Адольфа Гитлера. Позднее «Портрет молодой девушки» перешел к генерал-лейтенанту Сейффардту. При этом подчеркивается, что Сейффардт сотрудничал с нацистами и возглавлял нидерландский добровольческий корпус СС.

По данным расследователей, одна из внучек Сейффардта неоднократно предупреждала родственников, что картину нельзя продавать, поскольку это «еврейское награбленное искусство».

Ранее в Аргентине нашли похищенную нацистами картину.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!