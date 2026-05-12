Сиенна Миллер родила ребенка от актера, который моложе ее на 15 лет

Британско-американская актриса Сиенна Миллер сообщила, что в третий раз стала мамой. 44-летняя кинозвезда родила ребенка от 29-летнего Оли Грина, сообщает издание E! News.

«Это случилось! У меня крошечный ребенок в соседней комнате», — написала артистка, поделившись радостью.

По словам Миллер, материнство в многодетной семье дается непросто — она почти не спит. Тем не менее, призналась звезда, она безумно любит малыша. Пол и имя третьего ребенка Сиенна пока не раскрыла.

Первым партнером Миллер был актер Джуд Лоу. Они познакомились в 2004 году на кастинге к фильму «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» и вскоре объявили о помолвке. Однако в 2005-м пара рассталась после сообщений о том, что Джуд изменил Миллер.

Позже у Сиенны были отношения с актерами Рисом Ивансом и Бальтазаром Гетти. В 2009 году она снова сошлась с Джудом Лоу, но уже в феврале 2011-го они расстались. Через месяц актриса начала встречаться с актером Томом Старриджем. В декабре 2011 года они обручились, а 7 июля 2012-го у пары родилась дочь Марлоу. Когда ребенку исполнилось три года, родители расстались.

В феврале 2022 года Сиенна Миллер начала встречаться с актером сериала «Корона» Оли Грином. Спустя более года, в августе 2023-го, стало известно, что в их семье ожидается пополнение. А в декабре у пары родилась дочь.

Ранее Сиенна Миллер снялась беременной для рекламы косметического бренда Charlotte Tilbury.

 
