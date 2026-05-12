Южнокорейский мессенджер KakaoTalk рассказал о мерах борьбы с мошенниками

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk отслеживает мошенников и другие нарушения законодательства, опираясь на сигналы от пользователей и данные внутренних систем безопасности. Об этом РИА Новости сообщили в компании Kakao.

В марте число пользователей азиатских мессенджеров в России заметно выросло. В Kakao тогда подтвердили, что фиксируют резкое расширение аудитории из РФ.

В компании пояснили: сервис действует по правилам, закрепленным в «Политике работы KakaoTalk», где перечислены запрещенные действия и меры защиты пользователей. При выявлении нарушений к аккаунтам применяются соответствующие ограничения.

Проверка потенциальных случаев осуществляется с учетом приоритета защиты приватности и основывается на пользовательских обращениях, добавили в Kakao. При этом жалобу можно отправить через функцию «Заявить». Компания рассматривает только конкретное сообщение, по которому поступило обращение, и при необходимости принимает меры.

Также в Kakao заверили, что ведется усиление механизмов обнаружения и предотвращения нарушений, включая антиабьюз-инструменты.

Ранее аудитория KakaoTalk в России выросла на 82% из-за замедления Telegram.

 
